Worldline : rechute sur 34E, support long terme à 33,5E information fournie par Cercle Finance • 13/04/2022 à 12:29









(CercleFinance.com) - Worldline aligne une série de 7 baisses consécutives: après le déclenchement d'une grosse alerte baissière sous 37,3E, le titre rechute pratiquement au contact des 34E, un gros support oblique moyen terme unissant 4 précédents creux majeurs gravitant à ce niveau, à 1% près (ce peut aussi bien être 33,5E, soit l'ex-plancher du 5 septembre 2017).





