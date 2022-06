Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rechute sous le support long terme à 34,5E information fournie par Cercle Finance • 14/06/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Avec la cession de ses titres annoncée par Atos, Worldline rechute sous le support long terme des 34,5E (des 13 avril et 12 mai) : l'enfoncement n'est pas marginal avec le test de 32,7E (ce qui comble au passage le 'gap' des 33,6E du 6 septembre 2017).

Le titre pourrait poursuivre sa glissade en direction des 32,5E (61,8% de baisse depuis ses sommets) puis 30E, le plancher du 27 avril au 30 juin 2017





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -6.95%