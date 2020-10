Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rechute sous 69,5E Cercle Finance • 26/10/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - Worldline rechute sous 69,5E, son plancher du 24 juin et 30 septembre et valide ainsi un signal de rupture baissière avec un risque d'accélération sous 67,5E, un petit plancher testé du 8 au 12 juin dernier, en direction des 60E, le plancher du 4 mai dernier, voir du 'gap' des 55,3E du 6 avril.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.35%