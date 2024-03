Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : rechute sous 10,20E, re-test imminent des 10,10E information fournie par Cercle Finance • 11/03/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Pas d'embellie à l'horizon, le titre s'avère incapable de se redresser ne serait-ce qu'au-delà des 11E : la rechute sous 10,20E préfigure un re-test imminent du plancher des 10,10E.

En cas d'enfoncement, le prochain support n'est autre que le récent plancher historique des 9,415E du 25 octobre 2023.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.85%