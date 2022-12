Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rechute de -5% vers 40,6E information fournie par Cercle Finance • 09/12/2022 à 10:17









(CercleFinance.com) - Worldline rechute de -5% vers 40,6E et il n'y a guère de support susceptible d'enrayer la décrue actuelle avant le re-test du plancher des 39,23E du 29 septembre dernier.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.65%