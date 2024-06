Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : rechute de -4% vers 9,7E, prudence information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 16:28









(CercleFinance.com) - La semaine se termine mal pour Worldline qui rechute de -4% vers 9,7E et épuise l'essentiel de sa marge de sécurité par rapport au support crucial des 9,50E du 19 avril ou surtout des 9,40E, le plancher historique testé le 25 octobre 2023.

La situation technique pourrait devenir rapidement préoccupante.





Valeurs associées WORLDLINE 9,75 EUR Euronext Paris -3,64%