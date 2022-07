Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rechute de -4% sous 34E, les 32,5 en vue information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - Worldline rechute de -4% sous 34E et sous 33,5E (ex-plancher du 5/9/2017) se retrouve privé de support avant le plancher des 32,5E du 14 juin.

Le suivant se situe vers 30E et remonte au 28/06/2017, le suivant à 29E, l'ex-zénith du 2 septembre 2016.







