Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rebondit vers 44,44E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Après un nouvel épisode correctif le 7/02(qui a ramené le titre à proximité du support des 42E (du 27/01), Worldline, rebondit vers 44,44E et va tenter de s'attaquer à la résistance très court terme des 44,8E.

De la sorte, le titre sortirait par le haut d'un triangle et pourrait progresser en direction des 48E.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +3.43%