Worldline réalise un rachat d'obligations à échéance 2027

Worldline annonce le succès de l'offre de rachat lancée le 2 novembre 2026, portant sur ses obligations émises le 30 juin 2020, d'un montant de 500 MEUR, assorties d'un taux d'intérêt fixe de 0,875% et arrivant à échéance en juin 2027 (dont 468,2 MEUR sont actuellement en circulation).

L'offre de rachat s'est achevée le 9 novembre à 16 h 00 (heure de Paris). Le montant total en principal des obligations existantes valablement apportées à l'offre de rachat et acceptées par Worldline s'est élevé à 329,8 MEUR.

Le règlement de l'offre de rachat est prévu le 13 novembre et les obligations existantes rachetées seront annulées. Le montant total en principal des obligations existantes qui resteront en circulation après le règlement de l'offre de rachat sera de 138,4 MEUR.

Selon le groupe spécialisé dans les solutions de paiement, cette transaction réduit significativement et de manière anticipée le montant de l'échéance obligataire de juin 2027, améliorant ainsi le profil de maturité de sa dette.