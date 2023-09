Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: réalisation d'une émission obligataire information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiement Worldline annonce la réussite du placement, réalisé ce mardi, d'une émission obligataire de 600 millions d'euros à échéance septembre 2028 et assortie d'un coupon de 4,125%.



'L'émission a connu un vif succès et a été largement sursouscrite par une base d'investisseurs hautement diversifiée, confirmant la confiance du marché dans le modèle opérationnel de Worldline et dans la qualité de son profil de crédit', précise-t-il.



Le produit net de cette émission sera utilisé notamment pour les besoins de financement généraux de Worldline. Le règlement devrait avoir lieu le 12 septembre et les obligations seront cotées sur le Luxembourg Stock Exchange.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.73%