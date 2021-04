WORLDLINE réaffirme ses objectifs 2021 malgré un premier trimestre difficile

AOF - EN SAVOIR PLUS

Cette année, l'ancienne division d'Atos vise une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5% ou plus et une amélioration de l'ordre de 200 points de base de la marge d'EBO par rapport au proforma 2020, soit 25,9%. Worldline cible enfin un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 50%. Elle a atteint 49,8% en 2020, avec un flux de trésorerie de 295 millions d'euros.

(AOF) - Au cours du premier trimestre 2021, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1,080 milliard d'euros, en recul de 9% en données comparables. Le groupe a souffert en particulier de la contraction de 16,5% de la division, Solutions & Services de Terminaux de paiement. Les Services aux Commerçants ont aussi souffert : -8,7%. Ces chiffres reflètent " les mesures de confinement et de fermeture des magasins dans nos principaux marchés ".

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.