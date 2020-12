Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : re-test du zénith des 82,6E imminent Cercle Finance • 29/12/2020 à 09:59









(CercleFinance.com) - Worldline, un des meilleurs performers du CAC40 cette année avec +22% refranchit les 79E : un re-test du zénith de clôture historique des 81,6E du 2 septembre semble imminent (zénith intraday de 82,66E le 03/09). Le seuil de retournement à la baisse se situe vers 76,7E (base du canal haussier), le principal palier de soutien moyen terme se dessine à 70E.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.45%