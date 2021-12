Worldline rachète 80% de l'activité d’acquisition commerçant de la banque grecque Eurobank

(AOF) - Worldline a annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de 80% de l'activité d’acquisition commerçant d’Eurobank, l'un des principaux acquéreurs en Grèce avec une part de marché de l'ordre de 20%. Eurobank Merchant Acquiring (EBMA) gère environ 219 millions de transactions par an, soit un volume de paiement d'environ 7 milliards d'euros. Worldline va payer 256 millions d'euros à la clôture de l'opération pour 80% du capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 320 millions d'euros.

La société attend un chiffre d'affaires annuel additionnel d'environ 35 millions d'euros avec un taux de croissance organique annuel capitalisé (TCAC) à deux chiffres attendu au cours des quatre prochaines années. Une marge d'excédent brut d'exploitation de l'ordre de 30% est attendue à la clôture de l'opération avec un potentiel d'amélioration dérivant du levier opérationnel et ses synergies attendues grâce à la combinaison avec Cardlink.

" La société sert un portefeuille diversifié et de grande qualité de 123 000 marchands, dont plus de 50 % sont des PME en termes de MSV ", explique le spécialiste français des paiements.

Gilles Grapinet, Directeur Général de Worldline a déclaré: " Je suis très heureux d'annoncer l'acquisition des activités d'acquisition commerçant d'Eurobank. Cette opération s'inscrit pleinement dans notre stratégie d'expansion de nos activités de Services aux commerçants vers le sud de l'Europe et nous permet en même temps de tirer parti de notre présence en Grèce, établie plus tôt cette année avec l'acquisition de Cardlink. Cette combinaison permet à Worldline d'établir une présence de premier plan en Grèce, un marché en forte croissance et stimulé par l'adoption grandissante des paiements électroniques ".

La finalisation de la transaction est prévue au cours du second semestre 2022, sous réserve de la satisfaction des conditions suspensives d'usage.

