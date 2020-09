Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : rachat de 53% de GoPay finalisé Cercle Finance • 07/09/2020 à 07:37









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la finalisation de l'acquisition de 53% de GoPay, leader des services d'agrégation de paiement en ligne pour les PME en République Tchèque, avec la possibilité d'acquérir les 47% restants en 2022. Ayant généré environ sept millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et un EBO (Excédent Brut Opérationnel) d'environ deux millions d'euros, GoPay emploie actuellement 45 employés et gère les paiements en ligne d'environ 10.000 e-shops. 'Avec un historique de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une profitabilité solide, il est attendu que GoPay contribue au renforcement du profil financier de la division services aux commerçants de Worldline', affirme le groupe français.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.22%