Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : pulvérise les 50,3E, plonge vers 48,5E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 15:44









(CercleFinance.com) - Worldline pulvérise les 50,3E, un petit support intermédiaire du 3 avril et s'impose de nouveau comme lanterne rouge du CAC40 avec -3,8%. Le titre poursuit sa chute pour la 7ème séance consécutive (32% en cumulé), vers 48,5E, avec comme prochain objectif situé vers les 42,7E (50% de repli sur son zénith du 23 juillet dernier). Ultimement, le titre pourrait rejoindre son support long terme des 39E du 19 mars 2020 et 4 janvier 2019.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.72%