Worldline : pullback vers 75,2E, surveiller 73E.

(CercleFinance.com) - Worldline manque de peu le re-test des 78,26/78,3E et entame un pullback vers 75,2E (-3%) : le titre ébauche une sorte de 'tête/épaules' assez imparfaite mais qui pourrait se transformer en figure baissière en cas d'enfoncement des 73,2/73E, avec un possible support vers 70E... mais avec un risque de repli plus marqué.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.58%