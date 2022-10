Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : pullback sous 45,7E, rechute sous 44E information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 14:08









(CercleFinance.com) - Worldline amorce un pullback sous 45,7E, rechute sous 44E : le titre échoue à ressortir par le haut d'un corridor 40/47E mais la tendance au redressement depuis le test des 32,5E de la mi-juin n'est pas remise en cause, l'objectif des 53E à moyen terme reste plausible.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.01%