(CercleFinance.com) - Worldline subit un pullback sous 40E et voilà que se dessine en 'tête/épaules' 42,08/44,44/42,8E: la 'ligne de cou' 39,65E déjà testé par 2 fois (19 janvier et 13 février) n'est pas encore compromise, mais elle est en cours de test.

En cas de rupture, risque de rechute vers le plancher des 36,5E du 30/12/2022





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.62%