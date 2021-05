Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : projet d'acquisition de Cardlink en Grèce Cercle Finance • 28/05/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Worldline fait part du projet d'acquisition de Cardlink, principal fournisseur de services réseau d'acceptation des paiements en Grèce, pour 92,5% de son capital, en partenariat avec le directeur général qui en conserve 7,5%. Le groupe français de solutions de paiements met en avant une 'opportunité stratégique d'étendre les activités de services aux commerçants de Worldline sur un marché grec prometteur avec un accès unique au principal réseau local d'acceptation des paiements'. La société acquise représente un portefeuille client de 243.000 commerçants et une gestion de 500 millions de transactions par an, ainsi qu'une valeur d'entreprise de 155 millions d'euros, soit un multiple d'environ 11 fois l'EBO 2020.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.62%