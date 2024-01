Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: prise de participation par Crédit Agricole information fournie par Cercle Finance • 22/01/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole annonce l'acquisition d'une participation minoritaire de 7% au capital de Worldline, dans la continuité du partenariat stratégique entre les deux groupes, pour lequel la signature d'un accord engageant a été annoncée en juillet 2023.



Pour rappel, ce partenariat stratégique dans le domaine des services de paiement aux commerçants 'permettrait de créer une coentreprise ayant l'ambition de devenir un acteur de référence des services monétiques en France'.



L'investissement de Crédit Agricole témoigne donc de la volonté du groupe bancaire 'd'accompagner le développement de Worldline et de lui permettre de mettre en oeuvre sa stratégie d'acteur européen de référence sur le marché des paiements'.



Les travaux préparatoires pour la création de leur coentreprise se déroulent conformément au calendrier annoncé, avec un lancement opérationnel en 2024, dès l'obtention des autorisations règlementaires nécessaires au démarrage de son activité.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.00%