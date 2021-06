Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : présente son nouveau plan RSE, TRUST 2025 Cercle Finance • 16/06/2021 à 09:33









(CercleFinance.com) - Worldline annonce sa nouvelle feuille de route RSE à cinq ans, TRUST 2025, s'appuyant sur le succès de son précédent programme TRUST 2020. La nouvelle stratégie se structure autour de 5 enjeux majeurs: business, collaborateurs, éthique, chaîne de valeur et environnement. Elle 'intègre et anticipe les nouvelles tendances du marché, les risques et les opportunités ainsi que les changements réglementaires pour les années à venir', assure Worldline. Dans ce cadre, TRUST 2025 poursuit neuf grandes ambitions : - Garantir l'excellence opérationnelle et le qualité de services - Améliorer l'expérience client - Favoriser le développement, le bien-être et l'engagement des collaborateurs - Promouvoir l'équité, la diversité et l'inclusion - Améliorer les pratiques d'achats durables - Promouvoir l'éthique et la confiance dans toutes les activités - Contribuer à la neutralité carbone - Offrir des terminaux de paiement éco-conçus respectant les principes de l'économie circulaire - Aider les communautés locales.

