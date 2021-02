Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : poursuit son repli vers 72E Cercle Finance • 24/02/2021 à 15:05









(CercleFinance.com) - Worldline rechute sous les 72,46E ('gap' du 1er février) et s'enfonce vers 71,6E, refarmant au passage le 'gap' des 72,16E : le titre se dirige vers un test des 70E (plancher du 27 au 29 janvier) et si cassure, s'en ira tester le support des 69,5E du 28 janvier.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -1.64%