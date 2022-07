Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : pourrait retracer le support des 32,5E information fournie par Cercle Finance • 13/07/2022 à 13:31









(CercleFinance.com) - Worldline ricoche sous 36E (le titre s'avère incapable de rebondir sur 34,2E, signe de faiblesse évident) et pourrait bientôt retracer le support des 32,5E du 14 juin dernier.

La tendance de fond restant baissière(depuis le pullback sous 85E du 23/7/2021, soit déjà plus de 62% de repli), il n'est pas exclu que Worldline vienne re-tester l'ex-zénith des 29E du 5 septembre 2016.





