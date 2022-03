Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : pourrait menacer le support des 42E information fournie par Cercle Finance • 01/03/2022 à 15:14









(CercleFinance.com) - Worldline rechute lourdement (-8%) et pourrait menacer le support crucial des 42E (-50% de repli sur ses sommets de fin juillet 2021.

C'est une situation dangereuse car en cas de rupture, le titre pourrait décroche en direction des 39E, le plancher des 4/121/2019 puis 18/03/2020 (et ensuite, plus grand chose avant les 30E).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -5.71%