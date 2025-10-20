 Aller au contenu principal
Worldline, plus forte hausse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du lundi 20 octobre 2025
information fournie par AOF 20/10/2025 à 12:24

(AOF) - Worldline (+11,49%, à 2,406 euros)

Après avoir perdu plus de 21% depuis le début du mois, l'action Wordline retrouve un peu de hauteur. Pourtant, les analystes de Deutsche Bank ont abaissé leur cible de cours de 3,60 à 2,60 sur le titre, en restant à Conserver. Le spécialiste des solutions de paiement doit publier son chiffre d'affaires du troisième trimestre après la clôture de mardi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit agricole (7 %), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 %des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %)- et l’entrée depuis à l’automne 2024 de fonds activistes ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit Agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 % des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance : Wilfried Verstraete assure, depuis juin 2024, la présidence du conseil, resserré à 12 administrateurs, Pierre-Antoine Vacheron étant, depuis le 1 er mars 2025, directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste :

- resserrement de la chaîne managériale , nomination de nouveaux responsables et revue du portefeuille d’activités,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024), la convergence des plateformes et l’automatisation des processus-clés,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, et 3 nouvelles offres : solution alliant plateforme et place de marché, CAWL, société commune avec le Crédit agricole et Wero, moyen de paiement européen pour e-commerçants, lancés en juillet en Allemagne, en octobre en Belgique puis en France en 2026,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe (certification SecNumCloud), l’incrémentation et la rupture ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette ramenée à 2 Mds€ avec effet de levier de 1,9 et autofinancement libre de 201 M€.

Défi

- Forte défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, encore renforcée fin juin après la sortie d’une enquête journalistique sur les activités HBR (acteurs à haut risque type casino ou plateformes de courtage…, soit 1,5 % des volumes traités par le groupe) ;

- Présentation à l’automne un nouveau plan stratégique est attendu présenté à l’automne ;

- Attente d’un recentrage du portefeuille et d’une remontée du secteur, très concurrentiel, des services marchands dont il est attendu un rebond au 2ème semestre ;

- Retombées des restructurations en Australie et résolution des problèmes de livraison en Belgique ;

- Rumeurs de cession de l’activité mobilité & services transactionnels ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après une perte nette en 2024 et une hausse de 4,3 % des revenus au 1er trimestre, objectifs 2025 (stabilité du chiffre d’affaires et d’une croissance du flux de trésorerie) en cours de révision ;

- Absence de dividende pour la 5ème année consécutive.

Valeurs associées

WORLDLINE
2,4370 EUR Euronext Paris +12,93%
