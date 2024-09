Worldline, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du lundi 16 septembre 2024

(AOF) - Worldline (-8,98% à 6,56 euros)

Le spécialiste du paiement est lanterne rouge après l'avertissement de vendredi matin qui s'est accompagné du départ de son directeur général, Gilles Grapinet. Invest Securities a mis sous revu sa recommandation d'Achat et son objectif de cours. " C'est surtout l'absence totale de visibilité qui prédomine désormais et qui fait craindre que le plan Power24 ne sera pas suffisant et que de nouvelles restructurations seront nécessaires. Dans un schéma qui fait de plus en plus penser au cas Atos et dans un secteur de la Tech où les recovery sont peut-être beaucoup plus compliquées et plus longues que dans d'autres, l'absence totale de visibilité ne nous permet plus de valoriser la société", explique le broker. Le titre cède près de 20% sur une semaine et plus de 55% depuis le début de l'année.

