Worldline, plus forte baisse du SBF 120 et du SRD à la mi-séance du jeudi 24 avril 2025

(AOF) - Worldline (- 11,53 % à 5,048 euros)

Le spécialiste des services de paiement a vu son chiffre d'affaires trimestriel reculer de 2,3 % en données publiées, ou de 4,3 % en organique, à 1,07 milliard d'euros. En outre, Worldline va publier une mise à jour de ses perspectives le 30 juillet prochain lors de la publication des résultats semestriels.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 %des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance : Wilfried Verstraete assure, depuis juin 2024, la présidence du conseil, resserré à 12 administrateurs, Pierre-Antoine Vacheron étant, depuis le 1 er mars 2025, directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires via le plan Power 24 visant un rebond de l’activité au 2 ème semestre :

- resserrement de la chaîne managériale et revue du portefeuille d’activités,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et objectif d’économies annuelles de 220 M€ à partir de 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024), la simplification des plateformes et l’automatisation des processus-clés,

- services aux commerçants : cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions visant une croissance à 2 chiffres des revenus en 2025, lancement d’une solution alliant plateforme et place de marché et lancement opérationnel de CAWL, société commune avec le Crédit agricole,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe, l’incrémentation et la rupture, avec un focus sur les solutions inclusives ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette ramenée à 2 Mds€ à fin juin avec effet de levier de 1,9 et autofinancement libre de 201 M€.

Défi

- Défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, avant la présentation d’un nouveau plan stratégique à l’automne et attente d’un recentrage du portefeuille et d’une remontée du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Retombées des restructurations en Australie, résolution des problèmes de livraison en Belgique ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après une perte nette en 2024, objectif d’une stabilité du chiffre d’affaires et d’une croissance du flux de trésorerie maintenu ;

- Absence de dividende pour la 5 ème année consécutive.