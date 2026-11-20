Worldline plonge après des révélations sur sa trésorerie, le groupe se défend

L'action du groupe français de paiements recule d'environ 17% vendredi midi. Le Financial Times rapporte que Worldline aurait décalé des paiements à l'approche de plusieurs clôtures comptables pour améliorer ses flux de trésorerie publiés. Le groupe, lui, affirme que ses comptes sont conformes à la réglementation.

Entre 2021 et 2023, Worldline aurait à plusieurs reprises reporté le règlement de factures fournisseurs et sollicité des avances auprès de ses clients avant ses arrêtés de comptes, selon le Financial Times, qui s'appuie sur des documents internes et trois personnes au fait du dossier. En 2023, des consignes auraient notamment été données pour repousser au-delà de la clôture semestrielle le paiement de certaines factures de plus de 5 000 euros.

Un effet estimé à 200 millions d'euros en 2022

Un rapport préparé par PwC pour Worldline fin 2023, que cite le quotidien britannique, évalue l'effet de ces mesures à 200 millions d'euros pour le seul exercice 2022. Sans ces décalages, le flux de trésorerie disponible aurait été d'environ 320 millions d'euros, contre 520 millions publiés.

Un ancien salarié a indiqué au journal avoir transmis des documents à l'Autorité des marchés financiers (AMF). Sollicité par le Financial Times, le régulateur a décliné tout commentaire.

Worldline maintient ses prévisions pour 2026

Tancé, Worldline a réagit en publiant un communiqué vendredi midi. Le groupe français rappelle que ses comptes sont examinés par le comité d'audit, approuvés par le conseil d'administration et certifiés par les commissaires aux comptes. "Ils sont établis conformément à l'ensemble des réglementations applicables et ne comportent aucune irrégularité", affirme Worldline, qui ne répond pas au chiffrage attribué à PwC.

Pour 2026, sur son périmètre après cessions, Worldline prévoit toujours un chiffre d'affaires stable ou en légère hausse, un excédent brut d'exploitation ajusté de 630 à 650 millions d'euros et un flux de trésorerie disponible négatif, compris entre ?60 et ?40 millions d'euros.

A 12h45, le titre perdait 16,44 %.