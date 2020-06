Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : plafonne vers 72/72,5E Cercle Finance • 10/06/2020 à 17:52









(CercleFinance.com) - Worldline plafonne vers 72,5E et n'a pas totalement exploité son potentiel en sortie de canal 62,2/67,8E mais il s'en faut de peu : le titre pourrait retrouver du soutien dans la zone des 63,5E (support oblique moyen terme).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.01%