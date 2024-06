Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : plafonne sous les 12,5E, support vers 11,75E information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Worldline plafonne sous les 12,5E, une nouvelle fois : ce fut le cas les 12 et 16 février, c'est de nouveau le cas les 28,30 mai puis 3 juin.



Le titre retombe vers 11,9E et se rapproche d'un support oblique court terme (11,75E) qu'il vaudrait mieux préserver pour sauvegarder la tendance haussière : le scénario demeure celui d'une 'tête/épaules' inversée sur 9,5E (le 19 avril) avec un objectif ultérieur de 14,15E (ex-résistance du 24 janvier).





Valeurs associées WORLDLINE 12.34 EUR Euronext Paris -1.44%