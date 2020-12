Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : placement d'OCEANEs pour 200 millions d'euros Cercle Finance • 01/12/2020 à 08:47









(CercleFinance.com) - Worldline indique avoir procédé avec succès au placement d'une émission additionnelle d'OCEANEs auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal de 200 millions d'euros, assimilables à celles émises en juillet 2019, venant à échéance le 30 juillet 2026. Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux du groupe de services transactionnels. Ces nouvelles obligations seront émises à un prix de 116,50 euros, déterminé à l'issue d'une procédure de construction d'un livre d'ordres accélérée. Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Access -le marché non-réglementé d'Euronext à Paris- de ces nouvelles obligations devraient intervenir le vendredi 4 décembre.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -1.96%