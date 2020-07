Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : placement d'OCEANE réussi Cercle Finance • 24/07/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Worldline annonce le succès du placement de son émission d'OCEANE venant à échéance le 30 juillet 2025 pour un montant nominal d'environ 600 millions d'euros, taille augmentée par rapport à un montant initial de 500 millions, en raison de la demande des investisseurs. 'Cette émission sécurise d'excellentes conditions pour le préfinancement de l'acquisition d'Ingenico (...) et constitue une nouvelle étape en vue de la finalisation du financement de la transaction', commente le directeur financier Eric Heurtaux. Ces obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon) et seront émises au prix de 126,96 euros soit 106,30% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -1,22%. Leur règlement-livraison est prévu pour le 30 juillet.

