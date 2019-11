Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : Pierre Barnabé est nommé censeur Cercle Finance • 18/11/2019 à 08:59









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'administration réuni le 15 novembre a fait légèrement évoluer sa composition par la transformation d'un siège d'administrateur désigné par Atos SE en un siège de censeur. Le Conseil d'administration a pris acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Pierre Barnabé de ses fonctions d'administrateur. Le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, a décidé à l'unanimité et avec effet immédiat, de nommer Monsieur Pierre Barnabé en qualité de censeur du Conseil d'administration pour une durée d'un an.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.45%