Worldline: partenariat stratégique conclu avec Google

(CercleFinance.com) - Worldline a officialisé mardi un partenariat stratégique avec Google dans le cadre d'un programme lancé en 2022 en vue d'utiliser le 'cloud' afin d'accélérer sa transformation numérique.



Le spécialiste français des paiements explique qu'il entend tirer parti de l'infrastructure sécurisée, hautement performante et à faible latence de Google Cloud pour renforcer son efficacité opérationnelle, optimiser ses coûts et améliorer son positionnement stratégique.



Worldline compte également exploiter les capacités d'analyse de données et d'intelligence artificielle de Google Cloud pour gérer ses propres données et développer de nouveaux produits et services de paiement.



Dans le cadre de ce partenariat renforcé, Worldline deviendra également l'un des principaux fournisseurs de services de paiement de Google en Europe et dans une sélection de pays.



Les deux partenaires expliquent également avoir l'intention d'identifier ensemble de nouvelles opportunités commerciales 'à fort impact'.





