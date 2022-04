Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: partenariat renouvelé avec UniCredit information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 17:00









(CercleFinance.com) - UniCredit, l'une des principales banques pan-européennes, renouvelle son partenariat d'Open Banking avec Worldline.



Le partenariat en question permet aux clients d'UniCredit de connecter leurs comptes à d'autres banques à travers l'Europe via une interface de programmation d'application (API) unique.



UniCredit utilise les services de prestation de Worldline dans l'Open Banking depuis 2020 et le partenariat est reconduit pour deux nouvelles années.





