Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : parmi les firmes les plus durables selon EcoVadis Cercle Finance • 01/12/2020 à 12:46









(CercleFinance.com) - Aujourd'hui, Worldline s'est dit 'fier' d'avoir obtenu la médaille Platine, décernée par l'agence de notation extra-financière indépendante EcoVadis, à l'occasion de sa 5ème évaluation. L'entreprise a totalisé 86 points sur 100, soit une amélioration de 3 points de sa performance globale ESG (Environnement, Social et Gouvernance) par rapport à 2019. A travers cette distinction - la plus haute décernée par EcoVadis - Worldline se positionne dans le premier centile des entreprises les plus durables évaluées par la plateforme, tous secteurs confondus. L'entreprise a particulièrement été mise en valeur pour son approche des questions sociales avec un score de 90/100 (+10 points par rapport à 2019), ou encore un score de 80/100 concernant l'environnement.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -1.06%