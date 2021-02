Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : officiellement reconnu par l'institut OMDIA Cercle Finance • 02/02/2021 à 11:14









(CercleFinance.com) - La société Worldline annonce avoir été reconnue par l'institut de recherche technologique mondial OMDIA, comme 'fournisseur mondial de solution hébergée dans le Cloud pour les centres de contact, axé sur les segments avec un nombre d'agents élevé.' Worldline indique avoir affiné au cours des quinze dernières années son expertise de la gestion de la relation client, innovant en permanence autour de sa solution WL Contact.

