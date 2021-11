Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : obtient le Visa de sécurité de l'ANSSI information fournie par Cercle Finance • 18/11/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir obtenu le Visa de sécurité de l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) pour la qualification SecNumCloud des services IaaS (soit des services d'Infrastructure en tant que Service) proposés sur son Cloud privé. Ce Visa de sécurité permet de rendre facilement identifiable la conformité d'une solution aux recommandations de l'autorité française. En tant qu'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, l'ANSSI recommande d'utiliser les solutions disposant de son visa de sécurité.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.77%