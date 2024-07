Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: nouvelle facilité de crédit mise en place information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiement Worldline annonce le succès du refinancement de ses lignes de crédit par la mise en place d'une nouvelle facilité de crédit syndiquée renouvelable pour un montant de 1,125 milliard d'euros, à échéance juillet 2029.



Cette facilité de crédit, qui comprend deux options d'extension d'un an chacune à la discrétion des prêteurs, s'inscrit dans la stratégie de Worldline visant à gérer activement le profil de maturité de sa dette et à renforcer sa liquidité financière.



Remplaçant et dépassant dans leurs montants les facilités existantes de 450 et 600 millions d'euros arrivant à échéance en décembre 2025, elle a été mise en place avec un syndicat de 17 banques internationales comportant de nouveaux prêteurs.





