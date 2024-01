Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : nouveau plancher 2024 à 12,53E, -20% annuel information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 14:14









(CercleFinance.com) - Worldline inscrit un nouveau plancher 2024 à 12,53E, soit -20% depuis le 1er janvier et -70% depuis fin janvier 2023.

L'ex-plancher des 12,75E du 8 au 15/11/2023 est enfoncé et le titre risque fort de glisser en direction des 10,00E assez rapidement.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.57%