Worldline: net repli après la dégradation du conseil de HSBC

(CercleFinance.com) - Le titre Worldline accuse l'un des plus forts replis de l'indice SBF 120 lundi à la Bourse de Paris, pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de HSBC.



Peu avant 17h00, l'action du spécialiste des technologies de paiement recule de plus de 3% alors que l'indice SBF 120 limite son repli à 0,7%.



'Malgré une valorisation qui a indéniablement atteint des niveaux plancher, nous ne sommes plus aussi confiants quant à la réalisation d'un scénario favorable autour de la valeur', explique le courtier.



De son point de vue, le groupe doit en effet faire face à des difficultés structurelles qui ne pourront pas être résolues à moyen terme, ce qui laisse entrevoir selon lui une performance encore maussade cette année, avec une faible croissance, peu d'amélioration des marges et de rares progrès au niveau du flux de trésorerie disponible.



Il craint par ailleurs l'émergence de problèmes de gouvernance dus à la pression croissante d'investisseurs activistes.



Parallèlement, la lourdeur du bilan fait craindre un renchérissement des coûts de financement, ajoute le courtier, qui s'inquiète par ailleurs d'un montant important d'actifs intangibles et du risque de dépréciations d'actifs notamment liés à Ingenico.



Worldline s'est effondré de plus de 60% en Bourse l'an dernier, notamment du fait d'un sévère avertissement sur résultats qui a fait fondre la capitalisation boursière du groupe et entraîné sa sortie de l'indice CAC 40.





