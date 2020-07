Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : marge d'EBO en retrait au 1er semestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 07:33









(CercleFinance.com) - Worldline affiche un résultat net par action dilué normalisé en recul de 5,8% à 0,62 euro au titre du premier semestre 2020, ainsi qu'un excédent brut opérationnel (EBO) de 246,3 millions, soit une marge de 22,6%, en baisse organique de 170 points de base. Le chiffre d'affaires du groupe de solutions de paiement s'est établi à 1.089,2 millions d'euros, en décroissance organique de 5,7% avec en particulier un CA de services aux commerçants affecté par des fermetures de magasins et des mesures de confinement. Sur la base des hypothèses détaillées lors la publication du chiffre d'affaires du premier trimestre, jusqu'à présent confirmées, Worldline confirme s'attendre à une 'performance financière 2020 globalement comparable à celle de 2019'.

