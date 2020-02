Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : marge d'EBO améliorée en 2019 Cercle Finance • 03/02/2020 à 07:35









(CercleFinance.com) - Worldline publie un excédent brut opérationnel (EBO) avant impacts IFRS 16 de 561,5 millions d'euros pour 2019, ou 23,6% du chiffre d'affaires, soit une hausse de 240 points de base et dans le haut de la fourchette des objectifs d'EBO fixés entre 23% et 24%. A périmètre constant et taux de change moyen, le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 2.381,6 millions d'euros, en croissance organique de 6,9%. La croissance s'est accélérée comme attendu tout au long de l'année, avec +7,5% sur le dernier trimestre. En ligne avec les ambitions pour 2021, Worldline a l'objectif pour 2020 d'atteindre une marge d'EBO comprise entre 26% et 27%, et prévoit une croissance organique du chiffre d'affaire supérieure à +7%, à périmètre et taux de change constants.

