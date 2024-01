Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : lourde rechute vers 13E, danger... information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 19:38









(CercleFinance.com) - Worldline subit une lourde rechute vers 13E, c'est à dire au contact du support crucial qui s'est constitué du 15 au 19 janvier (mais aussi du 6 au 14/11/21023): en cas de rupture, c'est la rechute quasi assurée en direction du 'gap' des 10,65E du 26/10/2023.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -5.22%