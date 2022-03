Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : lourde rechute sous 40$ information fournie par Cercle Finance • 31/03/2022 à 17:17









(CercleFinance.com) - Worldline subit une lourde rechute sous 40$ alors qu'Apple développe de nouveaux outils de gestion des flux publicitaires.

La cassure des 39,1E préfigurerait un retour sur le plancher annuel des 37,3E du 8 mars.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -6.65%