Worldline: lourd repli après la dégradation de JPMorgan

(CercleFinance.com) - Worldline accuse vendredi la plus forte baisse du CAC 40 à la Bourse de Paris, pénalisé par l'abaissement de la recommandation des analystes de JPMorgan, passés à 'neutre' sur le titre contre 'surpondérer' jusqu'à présent.



Vers 12h00, l'action lâche 4,3% alors que l'indice parisien est globalement stable.



Les analystes de JPMorgan, qui ont également réduit leur objectif de 59 à 55 euros, estiment que les facteurs de soutien qu'ils anticipaient pour l'exercice 2022 se sont désormais tous matérialisés, avant une année 2023 s'annonçant 'plus difficile'.



'Les catalyseurs qui nous rendaient positifs sur la valeur à l'entame de 2022, à savoir la croissance du commerce de détail en Allemagne et le potentiel commercial de ses terminaux, se sont désormais concrétisés', soulignent-ils.



JPMorgan fait valoir que la croissance du secteur allemand de la distribution est en train de ralentir et que l'effet de base qui a porté l'activité en 2022, c'est-à-dire la réouverture de l'économie et la reprise du trafic aérien, sont également en train de s'essouffler.



'Au vu des risques auxquelles la valeur va être confrontée en 2023, nous passons à 'neutre' dans l'attente d'un meilleur point d'entrée sur le titre', conclut le bureau d'études.





