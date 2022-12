Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: les Lyonnais vont profiter d'Apple Pay Express information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 16:55









(CercleFinance.com) - Worldline annonce déployer le mode Apple Pay Express 'afin de simplifier toujours plus les déplacements sur le réseau TCL de l'agglomération lyonnaise'.



Depuis aujourd'hui, les usagers des Transports en Commun Lyonnais (TCL), gérés par SYTRAL Mobilités, n'auront plus qu'à poser leur iPhone ou leur montre connectée Apple Watch sur les valideurs pour voyager en un seul 'tap', assure Worldline.



La société précise que les voyageurs n'auront même pas besoin de déverrouiller leur iPhone ni de double-cliquer sur le bouton latéral pour emprunter le réseau de transports en commun.



De plus, grâce au mode Réserve d'énergie, ils pourront également se déplacer sur le réseau et présenter leur iPhone jusqu'à cinq heures après épuisement de la batterie.





