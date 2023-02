Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: le titre recule, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 22/02/2023 à 16:35









(CercleFinance.com) - Worldlinecède près de 2% à Paris, alors que ce matin, Oddo indiquait maintenir sa note de surperformance sur le titre Worldline, avec un objectif de cours réduit de 60 à 58 euros.



'Le titre était en baisse de 4% hier, principalement en raison d'une guidance de marge d'EBITDA 2023 décevante (26.4% vs css à 27.0%), avec une base pro forma 2022 plus faible qu'attendu (25.4% vs 26.0% en publié)', rapporte l'analyste.



Oddo juge cette sanction du marché comme 'un peu sévère au regard de tendances qui restent solides au T4 et d'une guidance 2023 certes décevante sur la marge mais avec une trajectoire globalement inchangée à moyen terme'.



Néanmoins, le broker estime que la guidance 2023 éloigne l'objectif 2024 du groupe de 'tendre vers une marge de 30%'.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -1.82%