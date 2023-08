Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: le serveur d'authentification a été certifié FIDO information fournie par Cercle Finance • 29/08/2023 à 12:49









(CercleFinance.com) - Worldline a fait savoir hier que son serveur d'authentification était désormais certifié par l'Alliance FIDO pour une authentification web sécurisée sans mot de passe.



L'alliance FIDO est une association industrielle mondiale ouverte qui vise à réduire la dépendance excessive à l'égard des mots de passe en créant des normes d'authentification.



L'offreTrusted Authenticationde Worldline, certifiée FIDO, est une solution d'authentification sans mot de passe basée sur le web qui convient à tous les marchés.



La solution combine les authentificateurs FIDO et le serveur backend de Worldline pour garantir une authentification forte du client (SCA) pour les cas d'utilisation de banque en ligne, les paiements 3DS, l'identité numérique et l'authentification déléguée aux commerçants.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -0.60%