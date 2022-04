Worldline : le retour d'une activité dynamique se confirme

Cette publication s'accompagne de la confirmation par Worldline de ses objectifs 2022. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% et une amélioration de la marge d'Excédent brut d'exploitation par rapport au proforma 2021 comprise entre 100 à 150 points de base. (crédit photo : / L. Grassin )

(AOF) - Worldline (+2,51% à 35,94 euros) fréquente les premières places du CAC 40 depuis l'ouverture de la Bourse parisienne. Après une bonne fin d'année 2021, le spécialiste du paiement confirme le retour en forme de son activité sur les premier mois de 2022. L'année dernière, ni les résultats semestriels, ni les revenus du troisième trimestre n'avaient été à la hauteur des attentes des analystes. En conséquence, le titre Worldline perd plus de 50% sur un an, au grand dam de ses actionnaires.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 939 millions d'euros, soit une croissance organique de 11,6%, notamment grâce à la croissance soutenue dans les Services aux Commerçants. Ils ont affiché une croissance interne de 15,8% à 627 millions d'euros, bénéficiant de la forte hausse des volumes d'acquisition commerçants (+36%). Les Services Financiers ont affiché une croissance organique de 2,5% à 223 millions d'euros.

" Dans la lignée du quatrième 2021, la performance du premier trimestre 22 est particulièrement solide, en particulier l'activité Services Commerçants " a commenté Invest Securities.

Cette publication s'accompagne de la confirmation par Worldline de ses objectifs 2022. Le groupe vise une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10% et une amélioration de la marge d'Excédent brut d'exploitation par rapport au proforma 2021 comprise entre 100 à 150 points de base. Enfin, il table sur un taux de conversion de l'Excédent brut d'exploitation en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 45%.

L'ancienne filiale d'Atos a précisé que le bas de la fourchette des objectifs intègre des restrictions Covid-19 localisées et temporaire, une reprise limitée des voyages internationaux et des perturbations limitées dans la livraison des terminaux de paiement liées à la prolongation de la pénurie actuelle de composants électroniques, ainsi que l'impact tout au long de l'année des sanctions internationales sur les activités e-commerce des Services aux Commerçants en Russie.

En parallèle, Worldline a annoncé la nomination de Grégory Lambertie comme Directeur financier du groupe. Depuis la finalisation de l'acquisition d'Ingenico en novembre 2020, Grégory Lambertie était membre du Comité exécutif de Worldline et en charge de la Stratégie, des Fusions & Acquisitions et des affaires publiques et réglementaires.

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 3,7 Md€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (65 %), les services financiers (25 %), la mobilité et services web transactionnels (9%);

- Modèle d'affaires pour une Paytech internationale de 1er plan, fondé sur la maîtrise de la chaîne de valeur des services de paiements, sur une plateforme unique et modulaire, sur sa présence auprès des commerçants et des banques sur un positionnement fort sur les lignes de service et sur les investissements technologiques ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes –SIX Group (1,69 des actions et 18,9 %des droits de vote) et BPI France(4,39 et 3,88 %), Gilles Grapinet étant directeur général et Bernard Bourigeaud président le conseil d'administration de 19 membres ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette ramenée à 2,9 Md€.

Enjeux

- Stratégie Vision 2024 de croissance externe soutenue visant à une croissance annuelle de 9 à 11 % des revenus, marge opérationnelle vers 30 % ;

- Stratégie d'innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d'information propres au groupe, l'incrémentation et la rupture: en interne : réseau Win, incubateur Lit ou Worldline Labs, communauté de 300 experts… / en externe : partenariats et liens avec les start-ups dans les domaines des services de confiance, l'expérience client et la performance & intelligence / focus sur les solutions inclusives (la fintech africaine InTouch, le QR code dédié en Inde…) / en open-innovation : intégration dans la plateforme technologique des fournisseurs les plus innovants –APMs, cryptmonnaies, BNPL...;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 : réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020 / inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions /soutien aux fintechs dédiées (l'africaine InTouch) ;

- Attente de nouveaux partenariats en Italie et en Inde et poursuite des acquisitions de fintech ;

- Intégration des activités de services aux marchands (20 % du marché local) de l'australien ANZ dont il est attendu 180 M€ de revenus par an et une marge opérationnelle de 20 %.

Défis

- Exposition de 1,5 % du chiffre d'affaires à la Russie et de 1,5 % aux pays baltes, Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Moldavie ;

- Cession aux fonds Apollo des activités Terminaux, solutions et services, valorisées 2,3 Md€ ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Objectifs 2022 d'une hausse de 8 à 10 % des revenus, d'une marge opérationnelle de + 27 % et d'un effet de la dette ramené à 1,5.